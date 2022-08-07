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Оригинален ли новейший китайский вертолет

Оригинален ли новейший китайский вертолет

www.techinsider   Оригинален ли новейший китайский вертолет Несмотря на то, что за последние годы китайская вертолетостроительная отрасль добилась серьезного прогресса, уйти от копирования европейских и американских вертолетов китайцы пока не могут.

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