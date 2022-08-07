www.techinsider Оригинален ли новейший китайский вертолет Несмотря на то, что за последние годы китайская вертолетостроительная отрасль добилась серьезного прогресса, уйти от копирования европейских и американских вертолетов китайцы пока не могут.
www.techinsider Оригинален ли новейший китайский вертолет Несмотря на то, что за последние годы китайская вертолетостроительная отрасль добилась серьезного прогресса, уйти от копирования европейских и американских вертолетов китайцы пока не могут.
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