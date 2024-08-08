«Авторитета» из Тогучина, что под Новосибирском, задержали по делу о стрельбе в кафе. Полиция возобновила расследование уголовного дела, по которому прокурор Тогучинского района вынес отказ.
Мигранта-хозяина жизни все-таки арестовали после возмущения общественности
Комментарии
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АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Черножопые? А как быть с конкретными предателями - сотрудниками полиции, прокуратуры, суда и т. д? Жираф большой ему видней
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2 час.
Горыныч
Прокурора возле дверей в прокуратуру расстрелять и запретить убирать труп пару месяцев.
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1 час.
АЧ
Андрей Чернышев
Когда уже нажрутся, уже с рук черножопых жрут. Ни чести ни достоинства, противно!
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56 мин.
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