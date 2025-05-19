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Украина безнадежно проигрывает "войну дронов": дальше будет еще хуже

Украина безнадежно проигрывает "войну дронов": дальше будет еще хуже

Россия создает полки беспилотных систем в составе Военно-морского флота. Эти полки будут работать в воздухе, на земле и на море, иметь на вооружении надводные, подводные, наземные и воздушные дроны, выполнять разведывательные и ударные функции в операционной зоне флота.

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