Украина безнадежно проигрывает "войну дронов": дальше будет еще хуже

Россия создает полки беспилотных систем в составе Военно-морского флота. Эти полки будут работать в воздухе, на земле и на море, иметь на вооружении надводные, подводные, наземные и воздушные дроны, выполнять разведывательные и ударные функции в операционной зоне флота.