Изменилось расписание автобусов от Узловой до поселка Каменецкий

Администрация Узловского района сообщила об изменении расписания движения автобусов от Узловой до поселка Каменецкий в связи с тем, что перевозчик приостанавливает работу маршрута №160В "Узловая (автостанция) – Горбольница – поселок Каменецкий".
Администрация Узловского района сообщила об изменении расписания движения автобусов от Узловой до поселка Каменецкий в связи с тем, что перевозчик приостанавливает работу маршрута №160В "Узловая (автостанция) – Горбольница – поселок Каменецкий".
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