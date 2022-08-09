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Изменилось расписание автобусов от Узловой до поселка Каменецкий

Изменилось расписание автобусов от Узловой до поселка Каменецкий

Администрация Узловского района сообщила об изменении расписания движения автобусов от Узловой до поселка Каменецкий в связи с тем, что перевозчик приостанавливает работу маршрута №160В "Узловая (автостанция) – Горбольница – поселок Каменецкий".

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