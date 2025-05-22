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Царьград

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Палата представителей США в фокусе: шесть смертей демократов за 13 месяцев

Палата представителей США в фокусе: шесть смертей демократов за 13 месяцев

Ведущий Fox News сравнил Палату представителей США с хосписом после смерти шести демократов, включая Джерри Коннолли.

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