Трамп считает, что Россия перестала контролировать производство дизеля

Американский лидер винит в повышении цен на дизель в США военный конфликт между Россией и Украиной, поскольку он создаёт дефицит топлива на рынке.
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