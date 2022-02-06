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Как белухи усыновили нарвала, чем удивила макадамия и другие любопытные факты недели

Как белухи усыновили нарвала, чем удивила макадамия и другие любопытные факты недели

Вы знаете, что Африка — самая сложная многоязыковая страна? А как ушла под воду столица пиратов? Эти и другие любопытные факты недели в нашей еженедельной подборке.

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