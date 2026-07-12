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Царьград

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Американского баскетболиста застрелили в Нью-Йорке

Американского баскетболиста застрелили в Нью-Йорке

В Нью-Йорке во время перерыва между играми на турнире застрелили баскетболиста.Баскетболист Кину Рочфорд стал жертвой вооруженного нападения, произошедшего в перерыве между матчами на соревнованиях в Нью-Йорке.

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