Американского баскетболиста застрелили в Нью-Йорке

В Нью-Йорке во время перерыва между играми на турнире застрелили баскетболиста.Баскетболист Кину Рочфорд стал жертвой вооруженного нападения, произошедшего в перерыве между матчами на соревнованиях в Нью-Йорке.
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