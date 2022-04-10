Овечкин повторил рекорд Буре по голам в пустые ворота за сезон НХЛ – у них по 9 таких шайб

Александр Овечкин повторил рекорд по голам в пустые ворота за сезон НХЛ. Капитан «Вашингтона» отличился за две секунды до конца матча с «Бостоном» (4:2).

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