Власти США призвали Украину ослабить гонения на УПЦ и не притеснять верующих

Масштабные гонения на каноническую УПЦ не на шутку перепугали американских властей. Правительство и руководство ООН посоветовали Украине охладить пыл и остановить притеснения верующих, сообщило РИА «Новости».
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