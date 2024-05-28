Полицейские в Приморском крае продолжают профилактические мероприятия «Стоп! Мошенничество!»

В рамках спецпроекта МВД России «Предупрежден – значит, вооружен!» сотрудники полиции продолжают рассказывать приморцам о распространенных мошеннических схемах и дают практические советы, как уберечь свои сбережения от злоумышленников.
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