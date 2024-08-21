СТ

Сергей Туренко

Относительно вторжения террористических подразделений коллективного Запада в Курск не нужно называть ВСУ. Это не что иное как террористичекие подразделения по своим методам нанесения ударов по мирным жителям, их транспорту и гражданской инфроструктуре приграничных территорий Курской области. А что касается Украины, то ее давно нужно было признать как и ИГИЛ, террористическим государством - УГИЛ с вытекающими последствиями. А страны - спонсоры в лице англосаксов и Европы пособники террористов. Ввести международные санкции в отношении этих стран-спонсоров терроризма через ООН.