Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    И сколько их таких теперь в России? Господа правители, госпожа Матвиенко ваш выход. Что делать будем? Коммунизм с ним...ФСБ задержала миг...
  • Людмила Лепаева
    Поменьше о их пишите ,мы их забыли навсегдаВозвращение звёзд...
  • Евгений Бутяра
    Это понятно, что нужно блокировать и отрезать обеспечение ВСУ.Бывший зам Ельцин...

Десятки погибли, более ста пострадали: Число жертв вторжения ВСУ в Курскую область увеличилось

Десятки погибли, более ста пострадали: Число жертв вторжения ВСУ в Курскую область увеличилось

Число жертв среди мирного населения после вторжения ВСУ в Курскую область увеличилось. Десятки человек погибли, и более ста пострадали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СТ
Сергей Туренко
Относительно вторжения террористических подразделений коллективного Запада в Курск не нужно называть ВСУ. Это не что иное как террористичекие подразделения по своим методам нанесения ударов по мирным жителям, их транспорту и гражданской инфроструктуре приграничных территорий Курской области. А что касается Украины, то ее давно нужно было признать как и ИГИЛ, террористическим государством - УГИЛ с вытекающими последствиями. А страны - спонсоры в лице англосаксов и Европы пособники террористов. Ввести международные санкции в отношении этих стран-спонсоров терроризма через ООН.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх