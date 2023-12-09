Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»

Спикер парламента ДНР Артем Жога назвал сравнил с действиями сумасшедшего выдвижение Службой безопасности Украины в его адрес обвинений в «коллаборационизме» и «пособничестве государству-агрессору», сообщает РИА Новости со ссылкой на политика.