Жительница Калужской области продала мигранту права на свою дочь

Жуковский районный суд признал недействительным факт установления отцовства иностранцем. Тревогу забила прокуратура, установив, что в марте 2024 года отделом ЗАГС в отношении несовершеннолетней дочери местной жительницы было установлено отцовство иностранным гражданином, выдано повторное свидетельство о рождении.