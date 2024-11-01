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Жительница Калужской области продала мигранту права на свою дочь

Жительница Калужской области продала мигранту права на свою дочь

Жуковский районный суд признал недействительным факт установления отцовства иностранцем. Тревогу забила прокуратура, установив, что в марте 2024 года отделом ЗАГС в отношении несовершеннолетней дочери местной жительницы было установлено отцовство иностранным гражданином, выдано повторное свидетельство о рождении.

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