Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса готовиться к войне. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, это лучший способ предотвратить военные действия.
Генсек НАТО Рютте призвал страны альянса готовиться к войне
Комментарии
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виталий панов
О чём думает этот Генсек НАТО Марк Рютте?Украина не страна НАТО! Отдайте её России,и живите спокойно,если хотите сохранить МИР НА ПЛАНЕТЕ ПОД НАЗВАНИЕМ ЗЕМЛЯ!
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23 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Дебил он БЛЯ..Жить ему надоело...Пора его ОРЕШКАМИ кормить
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22 час.
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