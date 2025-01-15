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Генсек НАТО Рютте призвал страны альянса готовиться к войне

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса готовиться к войне. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, это лучший способ предотвратить военные действия.

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Комментарии
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виталий панов
О чём думает этот Генсек НАТО Марк Рютте?Украина не страна НАТО! Отдайте её России,и живите спокойно,если хотите сохранить МИР НА ПЛАНЕТЕ ПОД НАЗВАНИЕМ ЗЕМЛЯ!
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23 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Дебил он БЛЯ..Жить ему надоело...Пора его ОРЕШКАМИ кормить
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22 час.

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