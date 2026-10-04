Пашинян назвал нацменьшинства источником богатства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по случаю Дня национальных меньшинств заявил, что защита их прав и обеспечение полноценного участия в жизни страны остаются приоритетом государства.
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Население Армении 3 млн. Всем известно, что Армения на редкость мононациональная страна. Сколько же там "нацменов"? Я полагаю иначе: богатство Армении приносят армяне, работающие (ну и ворующие) в РФ.