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Валиеву добили, но Щербакова и Трусова не согнулись. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Драматичная развязка

Валиеву добили, но Щербакова и Трусова не согнулись. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Драматичная развязка

Олимпийский триумф учениц Этери Тутберидзе был ожидаем. Можно было отправить в Пекин даже вторую сборную России, составленную из тех, кто занял на национальном чемпионате в Санкт-Петербурге места вслед за призерами и попал в число запасных.

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