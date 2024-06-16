Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Россию в росте цен на энергоносители и продовольствие по всему миру.
Фон дер Ляйен обвиняет Россию в росте цен на энергоносители и продовольствие
Комментарии
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Виктор Луговой
По крайней мере, одно мадам Фондер Швондер усвоила тьвёрдо: глан дело найти нужные, правильные слова - и можно продолжать вешать всех собак на Россию. Любую дичь в эфир - но нужными словами и с вумным видом.
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17 час.
Евгений Благородный
Сами виноваты.
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16 час.
федор
Лучше бы эта так называемая дама ответила, а когда ты мразь ответишь за коррупцию с вакцинами. Это типичная дешёвка и жополизка пиндосовская , а мозгов нет .
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50 мин.
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