Фон дер Ляйен обвиняет Россию в росте цен на энергоносители и продовольствие

По крайней мере, одно мадам Фондер Швондер усвоила тьвёрдо: глан дело найти нужные, правильные слова - и можно продолжать вешать всех собак на Россию. Любую дичь в эфир - но нужными словами и с вумным видом.

федор

Лучше бы эта так называемая дама ответила, а когда ты мразь ответишь за коррупцию с вакцинами. Это типичная дешёвка и жополизка пиндосовская , а мозгов нет .