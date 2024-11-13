Полицией Татарстана ликвидирована лаборатория «химиков», изготавливавших наркотики

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан задержали двух местных жителей, подозреваемых в изготовлении запрещенного вещества с целью сбыта.
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