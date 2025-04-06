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Бухарест (ATP). Финал. Коболли играет с Баесом

Бухарест (ATP). Финал. Коболли играет с Баесом

Сетка здесь. Tiriac Open Бухарест, Румыния 31 марта – 6 апреля 2025 ATP 250 Призовой фонд – 596 035 евро Открытые корты, грунт Финал Себастьян Баес (Аргентина)  Флавио Коболли (Италия) 0:0 Дата проведения 6 апреля, 14.

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