Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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При обстреле Донецка пострадала 91-летняя женщина

При обстреле Донецка пострадала 91-летняя женщина

В Донецке в результате сегодняшнего обстрела города со стороны украинских войск пострадала 91-летняя женщина, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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