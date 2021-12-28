Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    После всего, что было с момента развала СССР,  как-то не хочется быть с ними, и со многими другими бывшими сограждана...Депутат Рады Кива...
  • Андрей
    наверное уже пора. Надо почистить от маньякопедофилов страну.Председатель КС В...
  • Сергей К
    Вероятно Укры организуют резервациюУкраина отделила ...

Куда пропали останки боинга, который врезался в здание Пентагона 11 сентября 2001 года?

Куда пропали останки боинга, который врезался в здание Пентагона 11 сентября 2001 года?

11 сентября. Эта дата таинственным образом сопровождает Пентагон. В этот день в 1941 году было начато строительство здания, в 2001 году Пентагон был атакован Боингом, а 11 сентября 2002 года вся территория Пентагона вновь вошла в эксплуатацию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх