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В Австрии призвали прекратить помощь многодетным из украинского Закарпатья

В Австрии призвали прекратить помощь многодетным из украинского Закарпатья

Австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм заявила о необходимости приостановить помощь многодетным семьям из украинского Закарпатья из-за манипуляций для получения социальных льгот.

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