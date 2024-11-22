Более 4 млрд рублей требуют взыскать с Тимура Иванова АСВ и «Оборонстрой»

Банк «Интеркомерц» через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вместе с представителями компании «Оборонстрой», признанными потерпевшими в уголовном деле против экс-заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, потребовали взыскать с них более 4,2 млрд рублей.
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