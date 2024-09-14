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На митинге в Газе высказалась вдова убитого россиянина Лобанова

На митинге в Газе высказалась вдова убитого россиянина Лобанова

В субботу, 14 сентября, на улицы Израиля вышли десятки тысяч человек ради акции протеста. Они требуют, чтобы правительство страны немедленно заключило сделку и добилось освобождения заложников в секторе Газа.

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