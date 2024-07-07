Автобус "Нива" врезался в дерево в Ставрополе

За последние несколько дней в Ставрополе произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия. Во вторник вечером на автодороге Коммунар - Штурм в Красногвардейском районе произошло ДТП, в результате которого пять человек получили серьезные травмы.
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