Решил за каждую выкуренную сигарету класть в банку по десять рублей. Теперь каждое утро у меня есть деньги на новую пачку.

- Вы арестованы! Вы имеете право хранить молчание, все что вы скажетебудет использовано против вас!- Голая баба!- Что - голая баба?!!- Используйте против меня голую бабу!! — У Сёмы скоро день рождения.
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