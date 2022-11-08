РЖАКА

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  • Сергей Сергеев
    При таком раскладе наш сын стал мужчиной как только научился говорить.🤣Чайник свистит… М...
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    В общем, предыдущие ораторы описали позицию народа к этим"святым" девяностым и героям этих времён. Трудно не присоеди...Цена красивой жизни
  • bngor68 Агеев
    Было бы справедливо, если бы они сдохли оба.Цена красивой жизни

Решил за каждую выкуренную сигарету класть в банку по десять рублей. Теперь каждое утро у меня есть деньги на новую пачку.

Решил за каждую выкуренную сигарету класть в банку по десять рублей. Теперь каждое утро у меня есть деньги на новую пачку.

- Вы арестованы! Вы имеете право хранить молчание, все что вы скажетебудет использовано против вас!- Голая баба!- Что - голая баба?!!- Используйте против меня голую бабу!! — У Сёмы скоро день рождения.

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