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РЖД запустят полностью беспилотный поезд в 2026 году

РЖД запустят полностью беспилотный поезд в 2026 году

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru В 2026 году РЖД запустит полностью беспилотный поезд, летом этого года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд, заявил глава холдинга Олег Белозеров на пленарной дискуссии "Транспортная система будущего в интересах пассажира" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

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