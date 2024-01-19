РЖД запустят полностью беспилотный поезд в 2026 году

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru В 2026 году РЖД запустит полностью беспилотный поезд, летом этого года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд, заявил глава холдинга Олег Белозеров на пленарной дискуссии "Транспортная система будущего в интересах пассажира" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.