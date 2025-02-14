В Приднестровье начал поступать газ, купленный благодаря российской помощи

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в республику начал поступать газ, закупленный благодаря российской помощи, передает корреспондент The Moscow Post.
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