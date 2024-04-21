Страна и люди
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Страна и люди

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"ХВАТИТ ИМ ПОМОГАТЬ - ОНИ НЕБЛАГОДАРНЫЕ": ТАДЖИКИ ОСУДИЛИ ПЕРЕДАЧУ ПРОДУКТОВ ПОСТРАДАВШИМ РУССКИМ ОТ ПАВОДКОВ

"ХВАТИТ ИМ ПОМОГАТЬ - ОНИ НЕБЛАГОДАРНЫЕ": ТАДЖИКИ ОСУДИЛИ ПЕРЕДАЧУ ПРОДУКТОВ ПОСТРАДАВШИМ РУССКИМ ОТ ПАВОДКОВ

Таджикская диаспора в России собрала гуманитарную помощь для жителей тех регионов, которые пострадали от паводков: были переданы вода и продукты, а также товары первой необходимости.

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Комментарии
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Леонид Руси
Таджики и хохлы под знаком Девы, т.е. всегда будут мыслить и действовать аналогично... Ещё Девы... болгары, испанцы, албанцы, щвейцарцы и японцы
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13 час.

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