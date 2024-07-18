Угрозы Вэнса Китаю демонстрируют традиционное гегемонистское мышления во внешней политики США

Юрий Тавровский. Угрозы Вэнса не пугают Китай. В Белом доме не откажутся от претензий на ускользающий статус единственного мирового гегемонаВ Пекине отреагировали на антикитайское заявление возможного следующего вице-президента США Вэнса.
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