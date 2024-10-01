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Закон, порядок, государство

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Информационный бюллетень Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей (по состоянию на 1 октября 2024 г.)

Информационный бюллетень Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей (по состоянию на 1 октября 2024 г.)

Информационный бюллетень Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей (по состоянию на 1 октября 2024 г.

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