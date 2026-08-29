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Регионы России

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Юрист отметил странности в отсутствии следов семьи Усолцевых в красноярской тайге

Юрист отметил странности в отсутствии следов семьи Усолцевых в красноярской тайге

Отсутствие каких-либо следов бесследно исчезнувшей семьи Усолцевых в тайге Красноярского края после масштабных поисков кажется странным.

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