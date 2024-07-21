Президент Бразилии приедет на саммит БРИКС в Казани

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить саммит БРИКС в Казани в октябре. Он не менял своих планов, несмотря на давление на страну со стороны США, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
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