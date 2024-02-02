Тимошенко: Усиление мобилизации приведет к противостоянию украинцев

Бывший руководитель украинского правительства и парламентарий Юлия Тимошенко предположила, что ужесточение законодательной базы в сфере мобилизационных мероприятий способно расколоть общество и заставить граждан конфликтовать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии