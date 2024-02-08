Синоптик Позднякова: 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

На протяжении всей первой недели февраля Москву засыпало снегом. За прошлые 24 часа выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщила метеоролог, Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии