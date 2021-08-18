Двое человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Тихвине

Полиции предстоит выяснить детали происшествия. В полицию в среду, 18 августа, поступило сообщение о том, что в городе Тихвине Ленинградской области на улице Боровой произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей неизвестных марок.
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