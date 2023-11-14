Новосибирский Левша удивит ВДНХ флагом на рисовом зёрнышке

О своих намерениях микро-миниатюрист сообщил в социальных сетях. «В пятницу едем в Москву на форум «Россия», буду участвовать в дне Новосибирской области, который пройдет 19-го ноября», – рассказал Владимир.
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