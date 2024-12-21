Через 2,5 месяца после этой речи Гитлера, Красная Армия взяла Берлин... А вчера я услышал такую же

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Закон и Порядок

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Заблаговременно чует пиндюлятор Российский вот изрыгает
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11 час.
Aнатолий Райков
Похоже это на себе хочет испытать. https://rutube.ru/video/747bb347cc89dad2e7b99a553cf8844b/?t=40&amp;r=plwd
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