Риторика верхушки Рейха образца 1945 года вообще не отличается от риторики администрации Зе. Обращение Гитлера по радио к немецкому народу в феврале 1945 года: "Мы все знаем, как тяжела эта борьба.
Через 2,5 месяца после этой речи Гитлера, Красная Армия взяла Берлин... А вчера я услышал такую же
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Заблаговременно чует пиндюлятор Российский вот изрыгает
Ответить
11 час.
Aнатолий Райков
Похоже это на себе хочет испытать. https://rutube.ru/video/747bb347cc89dad2e7b99a553cf8844b/?t=40&r=plwd
Перехватить невозможно: что известно о баллистическом комплексе «Орешник»
RUTUBE
Ответить
9 час.
Aнатолий Райков
Банкой маринованных огурцов они сшибать собраоись. https://rutube.ru/video/f88ebc96ed7051ac9ccddefb951ab6af/?t=206&r=plwd
«Это красная черта»: на Западе отреагировали на удар «Орешником»
RUTUBE
Ответить
9 час.
Свежие комментарии