Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актёров Голливуда

ЛОНДОН (ИА Реалист). Том Холланд официально признан самым кассовым актёром в истории Голливуда. Его результат в $15,5 млрд превысил показатель Зои Салданы, которая удерживала лидерство с января 2026 года благодаря успеху «Аватара: Пламя и пепел».
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