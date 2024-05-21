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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия Vanillaware работает над новым фэнтезийным ролевым экшеном Японская студи...

Студия Vanillaware работает над новым фэнтезийным ролевым экшеном Японская студи...

Студия Vanillaware работает над новым фэнтезийным ролевым экшеномЯпонская студия Vanillaware, которая является автором Dragon’s Crown, 13 Sentinels: Aegis Rim и недавней Unicorn Overlord, уже занимается разработкой следующей игры.

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