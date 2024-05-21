Студия Vanillaware работает над новым фэнтезийным ролевым экшеном Японская студи...

Студия Vanillaware работает над новым фэнтезийным ролевым экшеномЯпонская студия Vanillaware, которая является автором Dragon’s Crown, 13 Sentinels: Aegis Rim и недавней Unicorn Overlord, уже занимается разработкой следующей игры.
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