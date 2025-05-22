Массированный налет ВСУ. два дня беспрерывных атак на российские регионы

Массированный налет ВСУ двадня беспрерывных атак на российские регионыУкраинские формирования на протяжении двух последних дней практически в режиме нон-стоп пускают дроны по тыловым и приграничным регионам России.
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