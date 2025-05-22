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  • Александр Корякин
    Отдых приезжих тоже подорожает...С 1 июля в Крыму ...
  • Будерацкая Татьяна
    Что же вы издеваетесь над народом. Коммунальные платежи уже поднебесные.С 1 июля в России...
  • Галина Друзина
    Да с ума сойти, куда ещё повышать, пенсионеры еле выживают.С 1 июля в России...

Массированный налет ВСУ. два дня беспрерывных атак на российские регионы

Массированный налет ВСУ. два дня беспрерывных атак на российские регионы

Массированный налет ВСУ двадня беспрерывных атак на российские регионыУкраинские формирования на протяжении двух последних дней практически в режиме нон-стоп пускают дроны по тыловым и приграничным регионам России.

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