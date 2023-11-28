Кубок Защитников Отечества: в Уфе завершился турнир героев

Организатором соревнований выступил государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Паралимпийского комитета России, Правительства Республики Башкортостан, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии