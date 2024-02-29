В России предложили увеличить штрафы за долгое хранение топлива в ж/д вагонах

В России идет работа по ограничению использования транспортной инфраструктуры для хранения топлива и рассматривается вариант существенного повышения штрафов за ненормативный простой вагонов, сообщили в ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
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