Москвичи могут помочь жителям Курской области баллами «Миллиона призов»

У москвичей появилась возможность помочь пострадавшим жителям Курской области, приняв участие в сборе пожертвований, который организован сайтом «Миллион призов» совместно с Российским Красным Крестом, сообщает портал mos.
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