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За рулем

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Известный производитель техники останавливает производство

Известный производитель техники останавливает производство

Индустрия мотовездеходов, квадроциклов и снегоходов переживает упадок. Очередной его жертвой стала известнейшая компания Arctic Cat, распространившая пресс-релиз, в котором заявляется, что материнская компания Textron «изучает стратегические альтернативы» и закрывает производство на двух заводах в США на неопределенный срок.

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