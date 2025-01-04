Известный производитель техники останавливает производство

Индустрия мотовездеходов, квадроциклов и снегоходов переживает упадок. Очередной его жертвой стала известнейшая компания Arctic Cat, распространившая пресс-релиз, в котором заявляется, что материнская компания Textron «изучает стратегические альтернативы» и закрывает производство на двух заводах в США на неопределенный срок.