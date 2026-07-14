Дмитриев сообщил о сохранении российско-американской космической миссии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проинформировал о продолжении совместной деятельности России и Соединенных Штатов в космической отрасли.
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