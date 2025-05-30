Миронов предложил расширить маткапитал на третьего и четвертого ребенка

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить программу материнского капитала на третьего и четвертого ребенка.
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