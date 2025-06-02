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Мирошник: "Киев стремится к созданию максимального напряжения"

Мирошник: "Киев стремится к созданию максимального напряжения"

Посол России Родион Мирошник заявил о росте напряженности на линии боевого соприкосновения перед переговорами в Стамбуле 2 июня.

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