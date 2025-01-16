В 2024 году Комитет по строительству Петербурга заключил контрактов на 64 миллиарда рублей

Особое внимание уделяется возведению социальных учреждений За прошлый год Комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил 103 контракта более чем на 64 миллиарда рублей, из них: - 7 контрактов на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы на сумму 16,2 миллиарда рублей; - 59 контрактов на строительно-монтажные работы на сумму 46,7 миллиарда рублей; - 37 контрактов на проектно-изыскательские работы на сумму 1,65 миллиарда рублей.